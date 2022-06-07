В Национальной библиотеке Ингушетии прошел Пушкинский день

Мероприятие было проведено совместно с Ингушским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», по инициативе которого в республике состоялся конкурс «Читаем стихи Пушкина».

Встречу открыла заместитель директора Марет Плиева с приветствием к участникам мероприятия. Она отметила важность приобщения подрастающего поколения к культурному наследию народа, пробуждения интереса к творчеству классиков русской литературы и в целом к чтению, высказала слова напутствия юным участникам мероприятия.

Руководитель ИРО КПРФ Хамзат Кодзоев выразил благодарность руководству и коллективу НБРИ за проведение подобных мероприятий, имеющих большую значимость в воспитании духовно развитого поколения. Цитируя строки из пушкинской поэзии, гость подчеркнул, что творчество великого поэта, впитанное со школьной скамьи, остается потом с человеком на всю жизнь.

Собравшиеся со всей республики юные участники конкурса «Читаем стихи Пушкина» декламировали стихотворения великого поэта, удивляя порой выбором далеко не детских произведений.

После выступлений конкурсантов была проведена викторина на знание сказочных произведений Пушкина, на вопросы которой дети дружно отвечали, поскольку его сказки знают очень хорошо.

Юные читатели показали театрализованную сценку по сюжету «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», после чего участникам был предложен к просмотру мультипликационный фильм по этому произведению.

В зоне свободного микрофона свои любимые пушкинские стихи читали и взрослые участники встречи.

Завершилось мероприятие награждением участников конкурса «Читаем стихи Пушкина». Почетные грамоты за подписью руководителя КПРФ Геннадия Зюганова и призы вручил Хамзат Кодзоев.