В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Гений места»

Обучающее мероприятие по раскрытию творческих способностей детей и молодежи было организовано Центром обслуживания детей и юношества НБРИ и проводилось в рамках федерального проекта «Гений места».

Провела мастер-класс для сунженских школьников учитель из малгобекской школы № 20, организатор и руководитель школьного кружка вязания Тамара Баркинхоева. Помимо вязания, она занимается бисероплетением, шитьем и другими видами рукоделия, выполняет художественно-оформительские работы.

Для наглядности мастерица привезла свои работы, выполненные в различных техниках вязания: предметы одежды, аксессуары, игрушки, органайзеры и другие изделия, своей яркой красотой призванные вызвать интерес детей к творчеству.

Школьницы узнали, что с помощью ниток и спиц можно связать и теплые носки, и модную сумочку, и много других интересных вещей и поделок. Под чутким руководством наставницы они постигали азы техники вязания. Как отметила Тамара Баркинхоева, девочки очень старались, поэтому первый урок можно назвать успешным.

«Возможно, интерес к вязанию, пробудившийся на этом занятии, вызовет у них желание сделать что-то красивое своими руками, а со временем перерастет в любовь к творчеству», — сказала мастер рукоделия.