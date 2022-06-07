Мастер-класс

В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Гений места»

0

В Национальной библиотеке Ингушетии прошел мастер-класс по вязанию для школьников, сообщила пресс-служба учреждения.

Обучающее мероприятие по раскрытию творческих способностей детей и молодежи было организовано Центром обслуживания детей и юношества НБРИ и проводилось в рамках федерального проекта «Гений места».

Провела мастер-класс для сунженских школьников учитель из малгобекской школы № 20, организатор и руководитель школьного кружка вязания Тамара Баркинхоева. Помимо вязания, она занимается бисероплетением, шитьем и другими видами рукоделия, выполняет художественно-оформительские работы.

Для наглядности мастерица привезла свои работы, выполненные в различных техниках вязания: предметы одежды, аксессуары, игрушки, органайзеры и другие изделия, своей яркой красотой призванные вызвать интерес детей к творчеству.

Школьницы узнали, что с помощью ниток и спиц можно связать и теплые носки, и модную сумочку, и много других интересных вещей и поделок. Под чутким руководством наставницы они постигали азы техники вязания. Как отметила Тамара Баркинхоева, девочки очень старались, поэтому первый урок можно назвать успешным.

«Возможно, интерес к вязанию, пробудившийся на этом занятии, вызовет у них желание сделать что-то красивое своими руками, а со временем перерастет в любовь к творчеству», — сказала мастер рукоделия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии задержали местного жителя за хранения марихуаны и боевых патронов
Росгвардия выпустила первый детский комикс про защитников сказочной страны
В НБ Ингушетии пройдет презентация книги Иссы Костоева «Преступление без наказания»
В Ингушетии начнут производить отечественные очистные сооружения
Драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»
Более 4 тысяч выпускников Ингушетии сдают ОГЭ по русскому языку
Ингушских правоохранителей призвали защищать население от провокационных проявлений на фоне спецоперации на Украине
В Ингушетии 4 памятника внесены в единый государственный реестр ОКН
В Ингушетии определили победителей программы «Земский учитель»
В городе Назрани Ингушетии устраняют последствия ураганного ветра
В городе Сунжа Ингушетии благоустраивают Грузинскую улицу

Главное

Яндекс.Метрика

 