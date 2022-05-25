В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет акция «Библионочь-2022»

Главным событием мероприятия, проходящего под девизом «Про традиции», станет заключительный этап и подведение итогов республиканского фестиваля-конкурса ингушской культуры «Этнос», который проходит среди школьных команд.

В рамках фестиваля пройдут интеллектуальные игры по следующим темам: ингушский язык, обычаи и традиции, национальный костюм, кухня и застольный этикет, башенное зодчество, нартский эпос ингушей, музыка и народные музыкальные инструменты ингушей. Также пройдет конкурс театрализованной мини-поставки на тему «Обычаи и традиции на ингушской свадьбе».

В программе «Библионочи» состоится лекция на тему национального этикета, мастер-классы по войлочному искусству и национальным ремеслам, презентация новых видеороликов проекта «Наш фольклор», конкурс на лучший национальный танец.

Партнером мероприятия выступит Комитет молодежи Республики Ингушетия.