В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет круглый стол к 140-летию Вассан-Гирея Джабагиева
В Национальной библиотеке Ингушетии 29 июня пройдет круглый стол «Вассан-Гирей Джабагиев: историческое наследие», сообщила пресс-служба учреждения.
Мероприятие приурочено к 140-летию выдающегося ингушского ученого-энциклопедиста, мыслителя, общественно-политического деятеля.
Ингушские ученые в своих выступления расскажут о многогранной личности Джабагиева, его жизненном пути, научном и духовном наследии. В программе встречи также выступления писателей, краеведов, презентация книжной документальной выставки.
Начало мероприятия — в 14:00 мск. Приглашаются все желающие.