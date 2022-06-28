В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет круглый стол к 140-летию Вассан-Гирея Джабагиева

Мероприятие приурочено к 140-летию выдающегося ингушского ученого-энциклопедиста, мыслителя, общественно-политического деятеля.

Ингушские ученые в своих выступления расскажут о многогранной личности Джабагиева, его жизненном пути, научном и духовном наследии. В программе встречи также выступления писателей, краеведов, презентация книжной документальной выставки.

Начало мероприятия — в 14:00 мск. Приглашаются все желающие.