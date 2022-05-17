В Национальной библиотеке Ингушетии состоится научно-практический семинар, посвященный продвижению чтения в России

В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы и проблемы одной из актуальнейших проблем современного мира — продвижение чтения и его новых форм как главного элемента интеллектуального и образовательного состояния общества.

В семинаре примут участие представители региональных органов государственного управления, общественных и образовательных учреждений и организаций, заинтересованные специалисты и представители культуры и СМИ, а также руководители Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, профессионального периодического издания «Современная библиотека» и другие.

Библиотекари приглашают читателей и всех заинтересованных судьбой книги и чтения присоединиться к мероприятию. Начало регистрации участников — в 9:00.