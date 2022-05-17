В Национальной библиотеке Ингушетии состоится научно-практический семинар, посвященный продвижению чтения в России
В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева 20 мая состоится научно-практический семинар «Продвижение чтения в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы», сообщила пресс-служба учреждения.
В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы и проблемы одной из актуальнейших проблем современного мира — продвижение чтения и его новых форм как главного элемента интеллектуального и образовательного состояния общества.
В семинаре примут участие представители региональных органов государственного управления, общественных и образовательных учреждений и организаций, заинтересованные специалисты и представители культуры и СМИ, а также руководители Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, профессионального периодического издания «Современная библиотека» и другие.
Библиотекари приглашают читателей и всех заинтересованных судьбой книги и чтения присоединиться к мероприятию. Начало регистрации участников — в 9:00.