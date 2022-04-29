В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась презентация книги «Кавказ и Хромой Тимур»

Как отметили в библиотеке, автор пока еще неизвестен читающей публике. Презентуемый сборник является его первой изданной книгой, за которой, возможно, появятся публикации и других произведений.

Книга «Кавказ и Хромой Тимур» была издана в 2021 году в издательстве «КЕП» г. Назрани. В нее, помимо названной исторической поэмы, включены пьеса «Он улыбался» и поэтическое произведение «С чистого листа», которое можно отнести к жанру баллады.

На презентацию собрались представители творческой и научной интеллигенции республики, студенты, журналисты, книголюбы, интересующиеся новинками национальной литературы, а также историей родного края. Мероприятие было организовано и проведено заведующей национально-краеведческим отделом Заремой Евлоевой.

Открыла встречу заместитель директора Марет Плиева, которая в своем приветственно слове отметила значимость выхода в свет нового издания, его представления читателю в ряду презентаций в рамках юбилейного проекта библиотеки в год 30-летия Республики Ингушетия.

В мероприятии приняли участие этнограф Султан Мерешков, сын писателя Магомед-Саида Плиева — Багаудин, члены правления Союза писателей Ингушетии Зарета Ахильгова, Дауд Хамхоев, Хасан Балаев, Микаил Сапралиев и др. Все выступавшие на презентации отметили, что сюжет исторической поэмы «Кавказ и Хромой Тимур» настолько увлекателен, что помогает с легкостью воссоздать в воображении полные драматизма события давних времен, когда на Кавказ напало войско жестокого среднеазиатского завоевателя. По их словам, поэма написана ярким, образным языком, но в то же время было замечено, что обилие историзмов усложняет восприятие текста.

В заключение слово было предоставлено самому автору, который, кстати, является сыном известного ингушского писателя и журналиста Юсупа Тегаловича Чахкиева. Он отметил, нашим современникам необходимо интересоваться историей своего народа, исследовать ее и писать о ней. Этим осознанием и было продиктовано то, что он занялся изучением данной исторической темы.

Чахкиев поблагодарил всех, кто собрался на презентацию, а также Национальную библиотеку, организовавшую эту встречу. Всем желающим автор подарил свою книгу с автографом.