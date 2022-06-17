В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась презентация книги Руслана Парова «Сирота»

Паров известен в республике не только как талантливый прозаик, пишущий на русском и ингушском языках, но и как общественный деятель, вице-спикер Народного собрания Ингушетии.

Встреча была организована национально-краеведческим отделом НБ РИ и проходила с участием представителей творческой интеллигенции республики, преподавателей и учащихся Сунженского колледжа управления и новых технологий, пожарно-спасательного колледжа, читателей библиотеки, журналистов.

Открыла мероприятие заведующая НКО Зарема Евлоева, которая представила на оформленной в зале к мероприятию книжной выставке-инсталляции презентуемую книгу и ознакомила собравшихся со всеми произведениями автора, вошедшими в сборник.

С презентацией повести «Сирота» выступил председатель Союза писателей Ингушетии, литературовед Хаваш Накостоев, который представил свой глубокий, развернутый анализ этого произведения и в целом творчества писателя. Он отметил непринужденность, лаконичность, образность и лиричность языка повествования, свойственные всему творчеству Парова, наличие множества моментов, деталей, создающих целостную картину национального колорита, а также подчеркнул, что автор, рисуя образы героев своих произведений, показывает национально-этические ценности, национальный ингушский характер.

С положительным отзывом и анализом содержания повести «Сирота» выступили на презентации студентки СКУиНТ Жанета Котикова и Джейнат Абубакарова, которых представил их преподаватель Амир Богатырев. Зрелость суждений юных читательниц и прочувствованность ими прочитанного не оставили никого в зале равнодушными.

С высокой оценкой произведений Руслана Парова, пожеланиями успехов, творческого вдохновения и долголетия в его адрес выступили редактор детского журнала «Села1ад» Багаудин Горчханов, поэты Дауд Хамхоев, Зарета Ахильгова, Макка Дударова, Тамара Чаниева и другие.

В заключение встречи Руслан Паров поблагодарил организаторов и участников мероприятия за внимание к его творчеству. Писатель подчеркнул важность той деятельности, которую проводит библиотека по поддержке литераторов, по освещению литературной жизни Ингушетии и развитию национальной литературы.