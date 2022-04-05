В Национальной библиотеке Ингушетии состоялось очередное занятие в рамках проекта «Профессионал»

Обучающее занятие по теме «Автоматизированные системы в деятельности НБРИ» провел для коллег заведующий отделом автоматизации Магомед Гарданов.

Перед началом занятия руководитель и составитель проекта Амина Базоркина рассказала, что в современном мире автоматизация является необходимым условием для нормального существования библиотек. Подчеркнув, что Национальная библиотека Ингушетии по уровню автоматизации занимает достойное место среди других российских библиотек, куратор проекта заметила, что совершенствование автоматизированных процессов в учреждении и осведомленность сотрудников в данном направлении крайне важны сегодня.

Как сказал коллегам в начале занятия Гарданов, ввиду большого объема знаний, которые предполагается передать, занятия будут проводиться поэтапно, и, будучи специалистом в этой области, он посчитал, что наибольший эффект они дадут, если провести их в видеоформате. Поэтому свое первое занятие он начал с базового курса для начинающих. Хотя многое из того, что содержалось в нем, было хорошо знакомо обучающимся, тем не менее, было много нюансов, которые в повседневной работе за компьютером с Microsoft Word создавали некоторые сложности.

В ходе просмотра ролика сотрудники библиотеки записывали для себя необходимую информацию, задавали лектору уточняющие вопросы.

Занятие было полезным для всех, и, как сказал заведующий отделом автоматизации, в дальнейшем занятия будут продолжены в виде просмотров обучающих роликов и разъяснений, если это будет необходимо, на практике.