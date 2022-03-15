В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся мастер-класс писателя Бадрудина Горчханова для начинающих литераторов

Участниками мероприятия стали учащиеся сунженской школы № 1, которая давно славится высокой гуманитарной подготовкой своих воспитанников. Горчханов раскрыл начинающим литераторам, что собой представляет короткий рассказ как прозаический жанр, привел примеры писателей, работавших в жанре короткого рассказа, в том числе национальных.

В качестве творческого задания Горчханов дал небольшие сюжеты, по которым должен быть создан рассказ. Школьники в течение занятия уже смогли подготовить и прочесть свои работы.

Во встрече также приняли участие члены Союза писателей России и Ингушетии А. Мальсагова, И. Матиев, М. Сапралиев, педагог и пишущий автор Э. Садакиева. Каждый из них представил свои секреты литературного мастерства.

Напомним, проект «Кхоллама пхьоале» запущен в рамках федерального проекта создания в библиотеках точек концентрации талантов «Гений места». Посещать мастер-классы от Бадрудина Горчханова может каждый начинающий автор.