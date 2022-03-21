В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках 30-летия республики прошла презентация романа Зареты Ахильговой «Гаьнара безам»

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В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева в рамках 30-летия республики состоялась презентация романа Зареты Ахильговой «Гаьнара безам», сообщила пресс-служба учреждения.

Участниками мероприятия стали знатоки и любители ингушской национальной литературы, среди которых представители творческой интеллигенции, органов власти, общественных организаций, студенты, читатели, родные и близкие автора.

Приветственный адрес Зарете Ахильговой в связи с изданием нового романа направил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Также Ахильгову поздравили заместитель министра культуры Ильяс Евлоев, заместитель главы горадминистрации Сунжи Багаудин Сейнароев.

Обсуждение новой книги, ее сюжета и стилистики проходило очень эмоционально и насыщенно. С подробным анализом романа выступили председатель Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев, редактор произведения, писатель и журналист Илез Матиев, этнограф Султан Мережков, общественный деятель С. Султыгов и другие.

Народный артист Ингушетии Руслан Зангиев представил участникам мероприятия художественную миниатюру по фрагменту романа «Гаьнара безам». Внучки Зареты Ахильговой Рагда, Самира и Эмира выступили с литературной композицией на ее стихи. Гостем мероприятия стал также композитор Александр Чередниченко, написавший музыку на стихи поэтессы.

С добрыми пожеланиями и поздравлениями в адрес автора выступили писатели А. Мальсагова, З. Албогачиева, Л. Евкурова, Ж. Хамхоева, Р. Мухлоева, педагог Л. Бачалова и другие. От имени Ингушской региональной общественной организации по увековечиванию памяти Туземной Дикой дивизии почетную грамоту и медаль Ахильговой вручил ее президент М. Цуров. Также почетную грамоту от Российского союза ветеранов вручил член Совета Федерации генерал-майор Х. Арчаков.

Ведущая мероприятия, заместитель директора библиотеки Лидия Мальсагова от имени всех присутствующих пожелала Зарете Ахильговой вдохновения и творческого долголетия и призвала писательское сообщество отметить год 30-летия Республики Ингушетия выходом новых произведений, способных обогатить ингушскую национальную литературу.

 

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