В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках повышения квалификации сотрудников прошло занятие по оцифровке документов

Лекционный цикл курсов повышения квалификации продолжило занятие по теме «Место Центра цифровых технологий в библиотечной деятельности. Оцифровка краеведческих фондов», которое провел заведующий центром Исропил Жандаров.

Куратор проекта Амина Базоркина, предваряя занятие, подчеркнула огромную важность деятельности ЦЦТ в деле сохранения исторической памяти ингушского народа. Центр с самого начала своего создания в 2008 году занимается оцифровкой документов для формирования фонда национальной литературы в электронном формате, доступного всем пользователям библиотеки.

Раскрывая глубже деятельность данного структурного подразделения НБРИ, его руководитель Исропил Жандаров рассказал об основных задачах, главная из которых — оцифровка документов, представляющих культурную и научную ценность в наследии ингушского народа. Слушатели смогли узнать о техническом оснащении ЦЦТ, планировании, отборе, оцифровке, обработке, переводе в формат JPG и PDF, о записи на дисковой носитель.

Лекционная часть занятия тесно переплеталась с практической, поэтому занятие было перенесено из общего зала непосредственно в Центр цифровых технологий. Коллеги могли увидеть досконально каждый этап процесса оцифровки: настройка рабочего оборудования, прием документов для оцифровки, сканирование и обработка (реставрация) документов, и заключительный этап — передача их для пополнения электронной библиотеки НБРИ.

«Занятие позволило больше узнать о деятельности центра, увидеть, каким сложным и трудоемким является процесс, названный одним простым словом — «оцифровка», проникнуться еще большим уважением к своим коллегам, тихо и кропотливо делающим огромную работу для сохранения национально-культурного достояния в открытом доступе для сегодняшних и будущих пользователей библиотеки», — рассказала куратор проекта Амина Базоркина.