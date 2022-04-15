В Национальной библиотеке Ингушетии вручили удостоверения о повышении квалификации

0

В Национальной библиотеке Ингушетии состоялось торжественное вручение удостоверений сотрудникам — участникам программ повышения квалификации «Стартап» и «Профессионал», которые стартовали осенью прошлого года и вот теперь завершились, сообщила пресс-служба учреждения.

Куратор проекта Амина Базоркина подвела итоги реализации проекта, выделив запомнившиеся моменты проходивших курсов повышения квалификации. Она отметила особенность и значимость каждого занятия, заинтересованность и старание как лекторов, так и слушателей.

Директор библиотеки Радима Газдиева подчеркнула важность, значимость и уникальность обучающего проекта. Она поблагодарила Базоркину за успешную реализацию проекта, отметив ее богатый опыт и высочайший профессионализм в библиотечном деле, вклад в развитие Национальной библиотеки. В связи с этим был также озвучен приказ о поощрении премией руководителя проекта.

Обращаясь к сотрудникам, директор библиотеки призвала их к тому, чтобы они сохраняли и применяли полученные знания, активно взаимодействовали и были взаимозаменяемыми в работе, были готовыми к тому, чтобы донести эти знания до всех работников библиотечной сети республики.

Радима Газдиева вручила сотрудникам удостоверения о прохождении полного курса повышения квалификации по программам «Профессионал» и «Стартап». Для каждого члена своего коллектива она находила добрые слова, выделяла достижения, что придало особую теплую атмосферу происходящему.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Порядка 1,6 млрд руб. потратят на ремонт школ в Ингушетии за два года
В Ингушетии откроется блогерская студия Insight People
8 новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за минувшие сутки
В краеведческом музее Ингушетии проходит фотодокументальная выставка «Магас — столица Ингушетии»
В Ингушетии получателями выплат на детей от 8 до 17 лет могут стать порядка 8 тыс. человек
В Ингушетии летним отдыхом охватят более 5 тыс. детей
Более 70 мероприятий почти на 8,9 млрд руб. реализуют в Ингушетии по нацпроектам в этом году
В горной Ингушетии пройдет третий этап Кубка России по скайраннингу — «Джейрах 2022»
В Ингушетии нашлась пропавшая два дня назад 16-летняя школьница
Учитель биологии из Ингушетии в числе победителей конкурса «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов»
Жителю Ингушетии заплатили за мобильный телефон 29 тыс. рублей фальшивыми купюрами

Главное

Яндекс.Метрика

 