В Национальной библиотеке Ингушетии вручили удостоверения о повышении квалификации

Куратор проекта Амина Базоркина подвела итоги реализации проекта, выделив запомнившиеся моменты проходивших курсов повышения квалификации. Она отметила особенность и значимость каждого занятия, заинтересованность и старание как лекторов, так и слушателей.

Директор библиотеки Радима Газдиева подчеркнула важность, значимость и уникальность обучающего проекта. Она поблагодарила Базоркину за успешную реализацию проекта, отметив ее богатый опыт и высочайший профессионализм в библиотечном деле, вклад в развитие Национальной библиотеки. В связи с этим был также озвучен приказ о поощрении премией руководителя проекта.

Обращаясь к сотрудникам, директор библиотеки призвала их к тому, чтобы они сохраняли и применяли полученные знания, активно взаимодействовали и были взаимозаменяемыми в работе, были готовыми к тому, чтобы донести эти знания до всех работников библиотечной сети республики.

Радима Газдиева вручила сотрудникам удостоверения о прохождении полного курса повышения квалификации по программам «Профессионал» и «Стартап». Для каждого члена своего коллектива она находила добрые слова, выделяла достижения, что придало особую теплую атмосферу происходящему.