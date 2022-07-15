В Национальную библиотеку Ингушетии поступил альманах «Мой родной язык»

Альманах издан Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества в рамках Международного десятилетия коренных народов, стартовавшего в 2022 году. В издании представлены самые разные языки, количество говорящих на которых варьируется от 10 человек до свыше миллиона носителей. Среди этого разнообразия представлен и ингушский язык — язык древнейшего автохтонного народа Северного Кавказа.

Данный альманах является кульминацией деятельности, связанной с решением языковых вопросов в контексте цифровых технологий. Авторы демонстрируют комплексный и междисциплинарный подход, отражающий разнообразие их научного и практического опыта. Они откровенно рассказывают о достижениях и неудачах, опираясь на результаты многостороннего сотрудничества и продолжительных исследований.

В издание вошли также материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона», которая прошла в Ингушетии в октябре 2021 года. Конференция была организована Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества в рамках федеральной программы «Реализация государственной национальной политики» и программы ЮНЕСКО «Информация для всех» проекта «Мой родной язык» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Основными организаторами языкового форума в республике стали министерство культуры, Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева. Соорганизаторами форума выступили Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева и Ингушский государственный университет.

Конференция привлекла внимание к проблемам сохранения родного языка представителей государственной власти, ученых, преподавателей, творческую интеллигенцию, СМИ, блогеров, общественные организации, краеведов, людей, неравнодушных к состоянию родного языка.

«Материалы альманаха „Мой родной язык“ принесут несомненную пользу в разработке программных документов и мероприятий по сохранению ингушского языка в рамках Международного десятилетия коренных народов», — отметила директор НБРИ Радима Газдиева.