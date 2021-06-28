В Национальную библиотеку Ингушетии поступил документальный фильм об Ингушетии — стране башен

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Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился документальным фильмом Магомеда Амирханова «ГIалгIайче — страна башен», снятым на студии «Латор», сообщила пресс-служба учреждения.

Кинолента длительностью около получаса создана в 2010 году по заказу регионального министерства культуры и рассказывает о башенных комплексах и самобытной культуре ингушей.

«Хоть Магас и сердце республики, душа ее — горная Ингушетия. Горы без башен — просто горы, а башни без этих гор — просто башни. И только вместе они создают уникальный, ни с чем не сравнимый дух, пронизывающий целые эпохи, людские судьбы, события, словом, историю...», — говорится в фильме.

Текст читают Ратмир Льянов и Айшат Катиева. В фильме использована народная музыка в исполнении Тимура Дзейтова и Раи Евлоевой, а также звучит песня «Ингушетия» в исполнении Романа Булгучева и Ибрагима Костоева.

Фильм будет интересен не только тем, кто любит свой родной край, но и всем, кто любит путешествовать и знакомиться с культурой разных народов.

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