Национальная библиотека

В Национальную библиотеку поступило новое издание «Летопись уголовного розыска Ингушетии»

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Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новым историко-документальным изданием проекта «Летопись уголовного розыска Ингушетии», реализованного в рамках 30-летия воссоздания ингушской государственности, сообщила пресс-служба учреждения.

Руководитель проекта и автор-составитель книги «Летопись уголовного розыска Ингушетии» — Джамалейл Хамхоев, издатель, постоянно сотрудничающий с Национальной библиотекой, пополняя краеведческий фонд ценными книжными новинками.

Издание выпущено медиакомпанией «МАКШАЛ» при спонсорской поддержке в 2022 году в Ростове-на-Дону в высоком полиграфическом исполнении с качественным фотоиллюстративным материалом.

На основе архивных материалов в книге прослежен путь одной из важных служб Министерства внутренних дел — уголовного розыска, с начала ее зарождения в Российском государстве и создания и деятельности первых ингушских отделений УГРО в 1920 году до настоящего времени.

Неизвестные страницы истории о тех, кто стоял и стоит на страже защиты жизни и спокойствия граждан от представителей криминального мира, привлекут интерес широкого круга читателей, и особенно — историков, краеведов, правоведов.

В книге использованы материалы из Российского государственного архива, государственных и частных архивов Ингушетии и соседних республик, в том числе из республиканских историко-краеведческих музеев, а также из многих других источников.

«Приглашаем наших пользователей, интересующихся историей становления и развития службы уголовного розыска края и, в целом, историей Ингушетии, посетить библиотеку и поближе познакомиться с новым изданием», — сказал собеседник.

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