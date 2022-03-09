В Насыр-Кортском округе Назрани собрали более 300 пакетов мусора в ходе субботников

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За минувшие 2 недели администрация Насыр-Кортского округа собрала более 300 пакетов мусора, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города Назрани.

По поручению градоначальника Урусхана Евлоева в течение 2 недель проводились субботники на территории всего округа, в том числе в районе русла Алханчуртского канала.

Как отметили в мэрии города, такое количество мусора — результат того, что многие жители, выезжая отдохнуть на природу, не убирают после пикников. В связи с чем мусор убирали и на самых отдаленных территориях округа.

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