Субботник

В Назрани Ингушетии 2 апреля пройдёт общегородской субботник

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В Назрани 2 апреля пройдёт общегородской субботник, об этом стало известно в ходе совещания с главами округов, проведённого мэром Урусханом Евлоевым.

Сообщается, что градоначальник поручил организовать масштабный субботник 2 апреля с привлечением всех ведомств и министерств, расположенных на территории города, социальных объектов, организаций и волонтерского корпуса Ингушетии.

К участию также приглашены жители города, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования. Поставлена задача — совместными усилиями провести генеральную уборку Назрани.

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