В Назрани Ингушетии 2 апреля пройдёт общегородской субботник

Сообщается, что градоначальник поручил организовать масштабный субботник 2 апреля с привлечением всех ведомств и министерств, расположенных на территории города, социальных объектов, организаций и волонтерского корпуса Ингушетии.

К участию также приглашены жители города, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования. Поставлена задача — совместными усилиями провести генеральную уборку Назрани.