Дороги

В Назрани Ингушетии близится к завершению капитальный ремонт улицы Дагестанская

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На улице Дагестанская в Назрани полным ходом идут работы по укладке асфальтового покрытия, ремонт дороги протяженностью 2570 м ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что на Дагестанской также произведено частичное расширение проезжей части, уложены тротуары шириной 1,7 м.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, жители неоднократно обращались с просьбами о ремонте улицы на протяжении нескольких лет. Затрагивали они и вопросы обустройства освещения.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев напомнил жителям улицы Дагестанская о необходимости регистрации домовладений для проведения дальнейших работ по благоустройству территории.

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