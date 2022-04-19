В Назрани Ингушетии близится к завершению капитальный ремонт улицы Дагестанская
На улице Дагестанская в Назрани полным ходом идут работы по укладке асфальтового покрытия, ремонт дороги протяженностью 2570 м ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Отмечается, что на Дагестанской также произведено частичное расширение проезжей части, уложены тротуары шириной 1,7 м.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, жители неоднократно обращались с просьбами о ремонте улицы на протяжении нескольких лет. Затрагивали они и вопросы обустройства освещения.
Мэр Назрани Урусхан Евлоев напомнил жителям улицы Дагестанская о необходимости регистрации домовладений для проведения дальнейших работ по благоустройству территории.