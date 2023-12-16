Благоустройство

В Назрани Ингушетии обновляют освещение на улицах города

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Власти Назрани обновляют освещение на улицах Картоева и Евлоева, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Отмечается, что мероприятия были включены в городской бюджет еще в начале текущего года, однако провести работы получилось только в настоящее время.

«Улица Картоева является центральной в городе и для администрации было важно ее благоустройство, поэтому там был проведен капитальный ремонт дороги», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее наше издание информировало, что в этом году в Назрани благоустроили три сквера и одно общественное пространство по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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