В Назрани Ингушетии обновляют освещение на улицах города

Отмечается, что мероприятия были включены в городской бюджет еще в начале текущего года, однако провести работы получилось только в настоящее время.

«Улица Картоева является центральной в городе и для администрации было важно ее благоустройство, поэтому там был проведен капитальный ремонт дороги», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее наше издание информировало, что в этом году в Назрани благоустроили три сквера и одно общественное пространство по нацпроекту «Жилье и городская среда».