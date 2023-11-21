В Назрани Ингушетии открывают новый сквер

«Сквер на улице Эсмурзиева официально будет открыт к 1 декабря, однако большая часть работ уже завершена. Пресс-служба администрации совместно с главным архитектором Магомед-Басиром Цечоевым посетила строящийся объект и пообщалась с детьми, которые уже успели оценить новую площадку», — рассказал собеседник.

По его словам, дети выразили благодарность градоначальнику Урусхану Евлоеву за сквер и отметили, что теперь у них появилось новое любимое место для проведения досуга.

В мэрии отметили, что осталось только озеленить территорию.

Отмечается, что уже на финальной стадии находятся одновременно четыре общественных пространства в городе, которые благоустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».