В Назрани Ингушетии открывают новый сквер
В Назрани к 1 декабря текущего года откроют для посетителей новый сквер на улице Эсмурзиева, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.
«Сквер на улице Эсмурзиева официально будет открыт к 1 декабря, однако большая часть работ уже завершена. Пресс-служба администрации совместно с главным архитектором Магомед-Басиром Цечоевым посетила строящийся объект и пообщалась с детьми, которые уже успели оценить новую площадку», — рассказал собеседник.
По его словам, дети выразили благодарность градоначальнику Урусхану Евлоеву за сквер и отметили, что теперь у них появилось новое любимое место для проведения досуга.
В мэрии отметили, что осталось только озеленить территорию.
Отмечается, что уже на финальной стадии находятся одновременно четыре общественных пространства в городе, которые благоустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».