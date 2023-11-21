Муниципалитет

В Назрани Ингушетии открывают новый сквер

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В Назрани к 1 декабря текущего года откроют для посетителей новый сквер на улице Эсмурзиева, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

«Сквер на улице Эсмурзиева официально будет открыт к 1 декабря, однако большая часть работ уже завершена. Пресс-служба администрации совместно с главным архитектором Магомед-Басиром Цечоевым посетила строящийся объект и пообщалась с детьми, которые уже успели оценить новую площадку», — рассказал собеседник.

По его словам, дети выразили благодарность градоначальнику Урусхану Евлоеву за сквер и отметили, что теперь у них появилось новое любимое место для проведения досуга.

В мэрии отметили, что осталось только озеленить территорию.

Отмечается, что уже на финальной стадии находятся одновременно четыре общественных пространства в городе, которые благоустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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