В Назрани открылся самый крупный торговый центр в Ингушетии

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В Назрани открылся самый крупный торговый центр в республике «Алиф Молл», сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

«Это значимое событие в городе. Объект площадью 17 000 м² позволил создать более 250 рабочих мест, привлечь в республику крупные торговые марки и популярных производителей, в числе которых «Спортмастер», «М. Видео», «Глория Джинс» и т. д. Также центр рассчитан и на досуговую деятельность — на третьем этаже здания будут расположены 4 кинотеатра, большая игровая зона для детей и фуд-корты. Считаю, что таких подрядчиков необходимо всячески поддерживать и стимулировать, так как строительство подобных объектов — это вклад в развитие города и его будущее», — подчеркнул глава администрации Назрани Урусхан Евлоев.

Градоначальник вместе с заместителями посетил церемонию открытия, пообщался с подрядчиком и предпринимателями. На открытии присутствовали и именитые гости, в числе которых Мовсар Евлоев — один из лучших мировых бойцов, выступающий под эгидой UFC.

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