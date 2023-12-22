В Назрани поменяли водопроводную трубу на улице Фабричная
Пойдя навстречу многочисленным обращениям жителей Насыр-Кортского административного округа, власти Назрани осуществили замену ветхого водопровода на улице Фабричной из-за его высокого износа.
«Очень важно уделять в первую очередь внимание системе жилищно-коммунального хозяйства в Назрани, так как именно по состоянию этой сферы жители оценивают качество жизни в муниципалитете. По мере возможностей мы меняем самые ветхие участки в городе», — рассказал газете «Ингушетия» мэр Урусхан Евлоев.
Напомним, ветхий участок водопровода имел протяженность 200 метров. Теперь горожане в полной мере ощутят качественный уровень водоснабжения.