В Назрани предпринимают меры по очистке ливневых канализаций

Так, несколько серьезных жалоб поступило о заторе ливневок на пересечении улиц Муталиева и Осканова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, с помощью специального оборудования рабочие промыли ливневые канализации на проблемном участке.

«Работы идут полным ходом во всех административных округах Назрани. Коммунальщики производят замену и прочистку ливневок, ремонтируют коллекторы», — подчеркнул представитель администрации муниципалитета.