В Назрани прошел благотворительный показ спектакля по пьесе Саида Чахкиева «КIоаг» («Яма»)

Спектакль рассказывает о судьбах людей, которые распространяют наркотики и при этом пропагандируют религиозные и моральные ценности. Главный герой — пожилой человек, занимающийся распространением наркотических средств и на этом сделавший себе состояние. Он убежден, что его семьи эта беда не коснется, и осознает всю горечь своих поступков, когда его любимая дочь выходит замуж за наркозависимого.

Напомним, благотворительный спектакль прошел в рамках поддержки актрисы Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина Ами Амер, которая представляет

Ингушетию на Всероссийском конкурсе «Новая звезда — 2022» на телеканале НТК «Звезда».