В Назрани прошел благотворительный показ спектакля по пьесе Саида Чахкиева «КIоаг» («Яма»)

0

Артисты Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина на сцене муниципального Дворца культуры г. Назрани представили спектакль «КIоаг» («Яма») по пьесе известного ингушского писателя Саида Чахкиева, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Спектакль рассказывает о судьбах людей, которые распространяют наркотики и при этом пропагандируют религиозные и моральные ценности. Главный герой — пожилой человек, занимающийся распространением наркотических средств и на этом сделавший себе состояние. Он убежден, что его семьи эта беда не коснется, и осознает всю горечь своих поступков, когда его любимая дочь выходит замуж за наркозависимого.

Напомним, благотворительный спектакль прошел в рамках поддержки актрисы Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина Ами Амер, которая представляет

Ингушетию на Всероссийском конкурсе «Новая звезда — 2022» на телеканале НТК «Звезда».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Свыше 1,3 тыс. малообеспеченных жителей Ингушетии получат помощь в честь Рамадана
Сотрудники госструктур и простые жители Ингушетии собрали одежду и продукты для беженцев из Донбасса
Ингушские единороссы провели субботник у братской могилы в Малгобеке
В ДК сельского поселения Галашки Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел конкурс чтецов
В Ингушетии раньше срока отремонтировали подъезд к столице
Строительство новой школы в Али-Юрте завершат до конца 2022 года
В сельском поселении Сурхахи Ингушетии продолжается строительство новой школы на 720 мест
Жителя Ингушетии обманули при покупке шин в интернете
В Сунже Ингушетии проводятся работы по прокладке новых газовых линий
В Сунже Ингушетии ведётся работа по очистке русел рек
В Ингушетии начали сдавать экзамены в резервные дни досрочного этапа ЕГЭ

Главное

Яндекс.Метрика

 