В Назрани прошел благотворительный показ спектакля по пьесе Саида Чахкиева «КIоаг» («Яма»)
Артисты Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина на сцене муниципального Дворца культуры г. Назрани представили спектакль «КIоаг» («Яма») по пьесе известного ингушского писателя Саида Чахкиева, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Спектакль рассказывает о судьбах людей, которые распространяют наркотики и при этом пропагандируют религиозные и моральные ценности. Главный герой — пожилой человек, занимающийся распространением наркотических средств и на этом сделавший себе состояние. Он убежден, что его семьи эта беда не коснется, и осознает всю горечь своих поступков, когда его любимая дочь выходит замуж за наркозависимого.
Напомним, благотворительный спектакль прошел в рамках поддержки актрисы Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина Ами Амер, которая представляет
Ингушетию на Всероссийском конкурсе «Новая звезда — 2022» на телеканале НТК «Звезда».