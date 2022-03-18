В Назрани прошел концерт ко Дню единения Ингушетии с Россией

В мероприятии приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель правительства Владимир Сластенин, главы министерств, общественные объединения, молодёжные организации, студенты, школьники, юнармейцы, многочисленные гости и жители республики.

Калиматов поприветствовал участников концерта-митинга и отметил, что воссоединение Крыма и Севастополя с нашей страной является великим событием в новейшей истории Российского государства.

Он также отметил огромную важность единения Ингушетии с Россией и подчеркнул, что в условиях, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением и настоящей экономической агрессией, развязанной западным миром, День единения Ингушетии с Россией служит символом национального единства и сплочённости вокруг истинных ценностей.

Патриотическое мероприятие сопровождалось ярким концертом, в котором выступили солисты и творческие коллективы филармонии: женская вокальная группа «Дека илли», казачий хор, мужская вокальная группа «Лоаман оаз», Роза Ахциева, Айна Алиева, Джабраил Кантышев, Адам Оздоев, Белла Базоркина.

Хор юнармейцев исполнил гимны Республики Ингушетия и Российской Федерации, а ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа подарил зрителям несколько военно-патриотических композиций.