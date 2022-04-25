В Назрани прошёл муниципальный этап республиканского фестиваля ингушской культуры «Этнос»
Во Дворце культуры Назрани прошёл муниципальный этап республиканского фестиваля ингушской культуры «Этнос».
Командам четырёх школ Назрановского района предстояло пройти череду испытаний — от брейн-ринга и заданий на знание ингушских имён родственников до демонстрации национального танца в его классическом варианте. Также участники действа покоряли жюри артистичностью в ходе инсценировки свадебных ритуалов.
Оценивали конкурсантов специалисты в области родного языка, национальной истории, хореографии, традиций и этикета.
Организовала фестиваль общественная организация «Этнос» совместно с Коммолодёжи и центральной библиотечной системой республики. Финал пройдёт летом в Эгикале, за победу поборются четыре команды — финалисты муниципальных этапов.