В Назрани прошёл муниципальный этап республиканского фестиваля ингушской культуры «Этнос»

Командам четырёх школ Назрановского района предстояло пройти череду испытаний — от брейн-ринга и заданий на знание ингушских имён родственников до демонстрации национального танца в его классическом варианте. Также участники действа покоряли жюри артистичностью в ходе инсценировки свадебных ритуалов.

Оценивали конкурсантов специалисты в области родного языка, национальной истории, хореографии, традиций и этикета.

Организовала фестиваль общественная организация «Этнос» совместно с Коммолодёжи и центральной библиотечной системой республики. Финал пройдёт летом в Эгикале, за победу поборются четыре команды — финалисты муниципальных этапов.