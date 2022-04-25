В Назрани прошёл муниципальный этап республиканского фестиваля ингушской культуры «Этнос»

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Во Дворце культуры Назрани прошёл муниципальный этап республиканского фестиваля ингушской культуры «Этнос».

Командам четырёх школ Назрановского района предстояло пройти череду испытаний — от брейн-ринга и заданий на знание ингушских имён родственников до демонстрации национального танца в его классическом варианте. Также участники действа покоряли жюри артистичностью в ходе инсценировки свадебных ритуалов.

Оценивали конкурсантов специалисты в области родного языка, национальной истории, хореографии, традиций и этикета.

Организовала фестиваль общественная организация «Этнос» совместно с Коммолодёжи и центральной библиотечной системой республики. Финал пройдёт летом в Эгикале, за победу поборются четыре команды — финалисты муниципальных этапов.

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