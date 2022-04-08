В Назрани пройдет благотворительный спектакль в поддержку участницы конкурса «Новая звезда» от Ингушетии Ами Амер

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В муниципальном Дворце культуры города Назрани 10 апреля в 15:00 пройдет благотворительный спектакль по пьесе Саида Чахкиева «КIоаг» («Яма») в поддержку актрисы Ингушского государственного драматического театра имени Идриса Базоркина Ами Амер.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии, вход на спектакль бесплатный для всех желающих.

Как ранее писала газета «Ингушетия», Ами Амер представит республику на Всероссийском конкурсе «Новая звезда — 2022» телеканала НТК «Звезда» при поддержке Минобороны РФ.

Ами выросла в творческой семье: мать — актриса и журналист, отец — дирижёр. Девушка в 2017 году окончила РАТИ ГИТИС по специальности «артист эстрады» (училась у Валерия Гаркалина). Принимала участие в лаборатории Владимира Панкова. Выступает в стилях поп и джаз, владеет игрой на фортепиано на любительском уровне.

На «Новую звезду» Ами подаёт анкету уже во второй раз, и это шоу станет для неё первым музыкальным конкурсом в жизни. Начиная с первого эфира программы, телезрители путём СМС-голосования смогут поддержать представителей своих регионов в случае, если они не прошли в финал, по мнению жюри. Эфиры и голосование будут проходить еженедельно с 9 апреля 2022 года.

Напомним, в конкурсе «Новая звезда — 2022» принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации.

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