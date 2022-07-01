В Назрани пройдет концерт к 98-летию ингушской государственности

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7 июля во Дворце культуры города Назрани состоится концерт, посвященный одной из самых значимых дат в истории ингушского народа — 98-летию ингушской государственности, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

К этой дате коллектив Культурно-технического центра Магаса готовит большой праздничный концерт. Зрители смогут насладиться живой музыкой, а также посмотреть уникальные кадры, сделанные в Ингушетии в 1920-х гг. Видеоматериал предоставлен Госфильмофондом Российской Федерации.

Начало мероприятия — в 16:00. Вход свободный.

Напомним, 7 июля 1924 года в составе РСФСР была образована Ингушская автономная область с центром в городе Владикавказе. Это событие стало ярчайшим историческим событием в становлении и развитии ингушской государственности.

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