В Назрани пройдут чемпионат и первенство СКФО по смешанному боевому единоборству

Участниками соревнований станут юниоры от 18 до 20 лет и мужчины в возрастной категории 18+, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

В октагон выйдут более 200 бойцов, которые оспорят лидерство в 20-ти весовых категориях на двух рингах. Ингушскую школу ММА представят более 30 спортсменов.

Сообщается, что 30 марта в 10:00 пройдут предварительные и полуфинальные бои, 31 марта, в четверг, спортсмены всех весовых категорий, вышедшие в финал, будут бороться за золотую медаль.

По словам президента федерации СБЕ ММА РИ Вахи Шанхоева, проведение турниров уровня СКФО в республике способствует обмену опытом между спортсменами и оттачиванию у них спортивных навыков.