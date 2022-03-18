В Назрани стартовала акция в поддержку Российской армии и военной операции на Украине

В мероприятии принимает участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Люди на массовом митинге выстроились с флагами России и Ингушетии, скандировали лозунги в поддержку спецоперации — «Время помогать!», «Своих не бросаем!» и другие.

«Для нас важно выразить свою поддержку защитникам, которые рискуют своей жизнью ради справедливого будущего», — говорили корреспонденту газеты «Ингушетия» участники митинга.

Активное участие в акции приняли будущие защитники Отечества — юнармейцы и кадеты, деятели культуры и искусства, журналисты. Люди на митинге выбрали разные способы, чтобы выразить свои чувства — кто-то приклеил букву Z, кто-то повесил георгиевскую ленточку.

«Мы поддерживаем нашего Президента Владимира Путина и наших дорогих военных! Ингушетия против нацизма!» — скандировали сотрудники администрации Назрановского района.

Акция на площади перед Дворцом культуры продолжается.