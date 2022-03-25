В Назрани заработала «горячая линия» по контролю над ценами

«С 28 марта на номер +78 (732) 770515 можно позвонить и сообщить о случаях завышения цен в конкретных магазинах. Все поступающие обращения на «горячую линию» будут проверяться, а при их подтверждении данные будут направляться в антимонопольную службу республики», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.