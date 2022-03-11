В Назрани завершено строительство детского сада на улице Хашиева

Объект строился в соответствии с проводимыми мероприятиями в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Строительство детского сада выполнила генеральная подрядная организация ООО «Транс-Сервис», техническое сопровождение и строительный контроль осуществляло ГУП «УКС РИ».

Все работы произведены согласно ПСД, с учетом потребностей всех возрастных групп.⠀

Отмечается, что здание типовое, рассчитано на пребывание 220 детей. Согласно проекту в дошкольном образовательном учреждении имеются спальные комнаты, игровые помещения, санузлы, раздевалки для 12 групп. Общий актовый, музыкальный, спортивный залы, пищеблок, игровые площадки и многое другое.