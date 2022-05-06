Нацпроекты

В Назрани завершили строительство новой школы на 720 мест

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В городе Назрани Ингушетии на улице Дагестанской завершили строительство новой школы на 720 мест. Объект возведен в рамках национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба Минстроя республики.

«Новая школа построена по заказу Минстроя Ингушетии в рамках национального проекта «Образование» подрядной фирмой «Капитал», а стоимость объекта составила около 500 млн руб. При строительстве школы были учтены все необходимые составляющие для всестороннего развития учеников: наличие спортивных залов, пищевого блока, кабинетов медслужбы, психолога, логопеда и многое другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Для учеников данной школы будет также доступно и дополнительное образование в виде кружков, секций и клубов», — добавили в министерстве.

В Минстрое уточнили, что школа будет введена в эксплуатацию к новому учебному году.

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