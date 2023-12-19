Выборы

В Назрановском районе Ингушетии обсудили предстоящие выборы Президента России

0

В Экажево прошло заседание территориальной избирательной комиссии Назрановского района с участием председателей УИК.

Основной вопрос совещания под председательством заместителя главы района, председателя местной ТИК Эсет Хаутиевой — предстоящие выборы Президента Российской Федерации. Напомним, они пройдут в период с 15 по 17 марта будущего года.

«Подготовка к судьбоносным выборам уже началась, и нам нужно решить все организационные вопросы», — подчеркнула Эсет Хаутиева, обращаясь к членам участковых избирательных комиссий.

По ее словам, второй немаловажный вопрос заседания — работа системы информирования «ИнформУИК» и одноименного мобильного приложения. Эти средства будут активно применяться в ходе информационной кампании в преддверии выборов главы государства.

Подводя итоги встречи, Эсет Хаутиева подчеркнула то, что на территории района выборы, как обычно, должны пройти на высоком уровне, без упущений и сбоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Грузовик с нефтепродуктами задержали правоохранители Ингушетии
В парламенте Ингушетии поздравили с юбилеем журналиста Хаву Аушеву
В Ингушетии пройдет заключительный этап конкурса «Лучший учитель ОБЖ»
Ингушский дзюдоист стал первым на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге
Жительница Ингушетии перевела мошеннику 25 тыс. рублей
Ингушетия в числе самых «трезвых» субъектов России
Совет ветеранов МВД и избирком Ингушетии заключили соглашение о взаимодействии
Федерация кикбоксинга России вызвала ингушских спортсменов на сборы в Москву
Призовые места на спартакиаде боевых искусств в Уфе завоевали спортсмены из Ингушетии
МКЖР Ингушетии приглашает на выставку из цикла «Горные орлы»
Жители Назрани активно голосуют за дизайн-проект Национального парка Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 