В Назрановском районе Ингушетии обсудили предстоящие выборы Президента России

Основной вопрос совещания под председательством заместителя главы района, председателя местной ТИК Эсет Хаутиевой — предстоящие выборы Президента Российской Федерации. Напомним, они пройдут в период с 15 по 17 марта будущего года.

«Подготовка к судьбоносным выборам уже началась, и нам нужно решить все организационные вопросы», — подчеркнула Эсет Хаутиева, обращаясь к членам участковых избирательных комиссий.

По ее словам, второй немаловажный вопрос заседания — работа системы информирования «ИнформУИК» и одноименного мобильного приложения. Эти средства будут активно применяться в ходе информационной кампании в преддверии выборов главы государства.

Подводя итоги встречи, Эсет Хаутиева подчеркнула то, что на территории района выборы, как обычно, должны пройти на высоком уровне, без упущений и сбоев.