В Назрановском районе Ингушетии обсудили вопросы, связанные с борьбой с туберкулёзом

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В администрации Назрановского района Ингушетии прошло расширенное межведомственное совещание, посвященное борьбе с туберкулёзом.

В мероприятии под руководством заместителя главы Назрановского района Эсет Хаутиевой приняли участие заведующая назрановским диспансерным отделением Республиканского центра фтизиопульмонологии Ашат Сампиева, заведующая амбулаторией Кантышевской участковой больницы Эсет Евлоева, заместитель главного врача по амбулаторно поликлинической работе Назрановской районной больницы Залина Картоева, главы сельских поселений Назрановского района, сотрудники администрации.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, о состоянии эпидемиологической обстановки по туберкулёзу в целом по республике и в Назрановском районе в частности рассказала Ашат Сампиева. По её словам, показатели заболеваемости очень тревожные. Это связано и с коронавирусной инфекцией, и с тем, что население пренебрегает обследованием. Все это ещё раз доказывает, что каждый человек обязан ради собственного здоровья и здоровья близких людей пройти обследование. Для этих целей предполагается задействовать мобильные медицинские комплексы.

На заседании было дано поручение главам сельских поселений призвать жителей, работников администраций, организаций и учреждений, расположенных в вверенных населённых пунктах, пройти обследование.

Комиссия потребовала принимать меры о недопуске к работе сотрудников, если они отказываются проходить обследование. Также были даны поручения школам, библиотекам, домам культуры Назрановского района подготовить мероприятия, посвящённые приближающемуся Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.

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