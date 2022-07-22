Конкурс

В Назрановском районе Ингушетии около 60 претендентов на звание лучшего подсобного хозяйства

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В администрацию Назрановского района было подано около 60 заявок на участие в первом этапе конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство.

В настоящее время начальник сельскохозяйственного отдела администрации района Магомед Султыгов проводит проверку личных подсобных хозяйств в сельских поселениях, после завершения которой документы участников будут переданы в региональное Министерство сельского хозяйства.

Напомним, по итогам конкурса будут определены 23 лучших подсобных хозяйства Ингушетии. Обладатель первого места получит 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а последующие участники — по 50 тысяч рублей.

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