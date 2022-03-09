В Назрановском районе Ингушетии провели рейды по местам проживания иностранных граждан

Как сообщили газете «Ингушетия» власти района, в результате рейдовых мероприятий были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Отмечается, что муниципальные антитеррористические комиссии проверяют все рынки, биржи труда, стройплощадки для выявления иностранных граждан, которые незаконно проживают на территории республики, могли прибыть в регион для вербовки молодежи в радикальные группировки.