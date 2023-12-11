В Назрановском районе Ингушетии сформировали участковые избирательные комиссии новых составов

Отмечается, что этот процесс осуществлялся на основе предложений политических партий и иных общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы и службы.

«Срок полномочий участковых комиссий составляет пять лет. Учитывая накопленный опыт работы членов комиссий предыдущих составов, местные отделения политических партий, собрания избирателей вновь доверили им участие в работе участковых избирательных комиссий до 2028 года. Более 90 процентов членов вновь сформированных УИК имеют опыт организации и проведения выборов различного уровня. Большинство из них являются работниками учебных заведений, учреждений культуры», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель главы администрации района, председатель территориальной избирательной комиссии Эсет Хаутиева.

Напомним, обновленным участковым комиссиям уже в марте следующего года предстоит работа по организации выборов Президента РФ. Главный выборный орган страны недавно огласил даты: голосование состоится в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.