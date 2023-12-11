В Назрановском районе Ингушетии сформировали участковые избирательные комиссии новых составов
ТИК Назрановского района завершила мероприятия по формированию участковых избирательных комиссий новых составов.
Отмечается, что этот процесс осуществлялся на основе предложений политических партий и иных общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы и службы.
«Срок полномочий участковых комиссий составляет пять лет. Учитывая накопленный опыт работы членов комиссий предыдущих составов, местные отделения политических партий, собрания избирателей вновь доверили им участие в работе участковых избирательных комиссий до 2028 года. Более 90 процентов членов вновь сформированных УИК имеют опыт организации и проведения выборов различного уровня. Большинство из них являются работниками учебных заведений, учреждений культуры», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель главы администрации района, председатель территориальной избирательной комиссии Эсет Хаутиева.
Напомним, обновленным участковым комиссиям уже в марте следующего года предстоит работа по организации выборов Президента РФ. Главный выборный орган страны недавно огласил даты: голосование состоится в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.