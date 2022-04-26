В Назрановском районе объявлен конкурс на лучшее оформление торговых точек к юбилею Ингушетии

Принять участие в мероприятии может любая организация, находящаяся на территории района. Для этого необходимо направить информацию о нахождении организации с указанием контактных данных руководителя либо иного лица с фотоматериалом на электронный адрес: socotdelnazr@mail. ru.

На все интересующие вопросы по конкурсу ответят по телефону: 8-922-679-20-66. Как сообщили в администрации района, конкурс проводится до 30 мая 2022 года.