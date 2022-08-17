Национальная библиотека

В НБ Ингушетии поступил новый том антологии «Современная литература народов России»

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступил сборник «Художественная публицистика» — новый том антологии «Современная литература народов России», выходящей в рамках стартовавшей в 2016 году государственной программы поддержки национальных литератур, сообщила пресс-служба учреждения.

Продолжающий серию жанровых антологий уникальный сборник, представляющий современную художественную публицистику народов России, вышел в свет в 2021 году.

Антология включает переводы на русский язык 134 публицистических произведений авторов на 45 национальных языках, обзорные очерки об истории и современном состоянии художественной публицистики народов России, а также краткие биографические сведения об авторах произведений.

В сборник вошли произведения известных ингушских писателей-публицистов Султана Мерешкова «Давайте беречь нашу природу», Хаваша Накостоева «О Вахе Хамхоеве», Якуба Патиева «Образование Ингушской автономной области», в авторских переводах на русский язык.

Раздел, посвященный ингушскому языку, открывает краткий очерк председателя Союза писателей Ингушетии, литературоведа Хаваша Накостоева об истории развития ингушской публицистики.

«Поздравляем авторов, чьи произведения вошли в новый том антологии, не имеющей аналогов в отечественном и мировом книгоиздании, а также всех наших читателей с выходом издания в свет. Приглашаем в библиотеку для знакомства с ним», — сказано в релизе.

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