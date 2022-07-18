В НБ Ингушетии поступили новые тома «Посемейных списков населенных пунктов Владикавказского округа 1886 года»

Руководитель Государственной архивной службы Ингушетии Магомет Картоев передал в дар библиотеке шестой и седьмой тома «Посемейных списков населенных пунктов Владикавказского округа Терской области 1886 года».

Данный научный труд является авторским проектом известного ингушского ученого-историка и государственного деятеля, профессора Тамерлана Муталиева, к сожалению, безвременно ушедшего из жизни.

Ученый проделал большую работу по выявлению, копированию и обработке документов из фондов Центрального государственного архива Северной Осетии и Государственного архива Ставропольского края. Госархив Ингушетии продолжает начатую им работу.

«Посемейные списки» обладают уникальной информативностью и содержат сведения о социально-экономическом, демографическом, культурном развитии ингушского народа второй половины XIX века. Здесь указаны фамилия, имя, отчество, возраст, социальное положение (сословие), вероисповедание, профессия и образование («на каком языке грамотен», «знание русского языка»), род занятий и др. Одна из граф «Посемейного списка» отражает имущественное положение семьи, выраженное в количестве земельных владений, домов, хозяйственных построек и скота«, — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе НБРИ.

По словам собеседника, содержащаяся в «Посемейных списках» информация представляет интерес не только для историков, этнологов и других специалистов, но и для всех, кто интересуется историей своей семьи, фамилии, села, а шире — историей ингушей.

«Посемейные списки» представляют собой богатейший материал для генеалогических исследований", — отметил собеседник.

В шестой том издания, посвященный 75-летию со дня рождения Т. Х. Муталиева, вошли посемейные списки 36 сел горной Ингушетии. Седьмой том посвящен 30-летию образования Республики Ингушетия, в него вошли посемейные списки сел Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки и Нижние Ачалуки. Оба тома богато проиллюстрированы фотографиями башен прошлых лет и старинными фотографиями их жителей.