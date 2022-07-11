В НБ Ингушетии проходит выставка к 100-летию со дня рождения писателя Ахмета Мальсагова

На выставке представлены книги Ахмета Мальсагова из фонда краеведческого отдела, вышедшие в свет в издательствах Чечено-Ингушетии и Москвы. Это книга для детей «Лорс рисует афишу» 1972 года издания (из серии «Книги-юбиляры 2022 года»), «Край вайнахов», «Человек, которому всегда трудно», «Кормилец Терек», «Прими путника, дорога».

Среди материалов выставки также представлены книги и публикации в периодической печати, рассказывающие о жизни и творчестве писателя.