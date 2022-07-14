Национальная библиотека

В НБ Ингушетии проходит выставка, посвященная 23-летию присвоения статуса «национальный»

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В НБ Ингушетии проходит выставка «23 года в статусе национальной», сообщила пресс-служба учреждения.

13 июля 1999 года Ингушской республиканской библиотеке был присвоен статус национальной, учитывая значимость возложенной на нее миссии хранителя духовно-культурного наследия и исторической памяти ингушского народа.

К этой дате в читальном зале библиотеки открыта выставка, материалы которой освещают развитие библиотечного дела Ингушетии, рассказывают об истории создания и развития НБРИ, о том, чем сегодня живет главная библиотека республики.

Выставку открывает подготовленное в библиотеке иллюстрированное справочное издание «Национальная библиотека Республики Ингушетия», рассказывающее о хронике становления и развития библиотеки, о деятельности всех ее структурных подразделений, о ее фондах и коллекциях.

Широко представлена на выставке издательская деятельность библиотеки. Читатели могут ознакомиться с книгами «Летопись печати Республики Ингушетия», «Сводный краеведческий каталог Республики Ингушетия», «Писатели Ингушетии», «Военная летопись Ингушетии», три Антологии ингушской поэзии («Са наьна мотт», «Са дошо Г1алг1айче», «Наьнах дола дош») и др.

О деятельности главной библиотеки республики, о ее дружном коллективе рассказывают статьи из периодических изданий.

«Национальная библиотека Ингушетии стала для нашего народа не просто библиотекой, а духовно-культурным, информационным, образовательным центром, собирающим представителей различных сфер деятельности. Здесь проводятся мероприятия научного, культурного, информационного уровня: круглые столы, презентации, правовые часы и другие мероприятия», — рассказала директор учреждения Радима Газдиева.

По ее словам, основными целями и задачами коллектива является формирование национального фонда, сохранение документальной памяти народа, популяризация ингушской книги и чтения.

Выставка продлится до конца июля.

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