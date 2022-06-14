В НБ Ингушетии проходит выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Первого

На выставке представлены книги о петровской эпохе: «История России. Петр I», «Петр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях», «Петр Великий: pro et contra», «Эпоха Петра», «Петр Великий: личность и реформы» и др.

Книги, представленные на экспозиции, познакомят с многосторонней деятельностью Петра I, о реформах, которые проводил император. Кроме того, в экспозицию вошли монографии о частной жизни Петра, о первых балах в России, которые проводил император, а также о создании армии и флота и о многом другом.

«Ждем всех, кто интересуется эпохой Петра Первого», — приглашают библиотекари.