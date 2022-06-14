В НБ Ингушетии проходит выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Первого

0

Перед читателями открыт уникальный мир эпохи правления Петра Великого, сумевшего изменить ход истории своего времени с преобразований во всех сферах жизни государства на долгие столетия.

На выставке представлены книги о петровской эпохе: «История России. Петр I», «Петр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях», «Петр Великий: pro et contra», «Эпоха Петра», «Петр Великий: личность и реформы» и др.

Книги, представленные на экспозиции, познакомят с многосторонней деятельностью Петра I, о реформах, которые проводил император. Кроме того, в экспозицию вошли монографии о частной жизни Петра, о первых балах в России, которые проводил император, а также о создании армии и флота и о многом другом.

«Ждем всех, кто интересуется эпохой Петра Первого», — приглашают библиотекари.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 11 тысяч жителей Ингушетии оказались «невыездными» из-за долгов
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в работе Морской биологической школы РГО
В Ингушетии осудили судебного пристава за хищение свыше 29 млн рублей со счетов умерших
Житель Ингушетии заплатит штраф за нападение на полицейского
Ингушские спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесном массиве
Один из проспектов Москвы будет носить имя Героя России из Ингушетии Суламбека Осканова
Житель Ингушетии сам пришел в полицию и сознался в хищении 2,5 млн рублей
Ингушская группа «Лоаман оаз» представила республику на фестивале национальных культур в Махачкале
Команда из горного района Ингушетии стала победителем республиканского фестиваля «Этнос»
В горной Ингушетии прошло торжественное открытие гостиного двора «Армхи»
Ингушетия получит почти 2 млрд рублей на создание дополнительных мест в детсадах

Главное

Яндекс.Метрика

 