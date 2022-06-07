В НБ Ингушетии пройдет презентация книги Иссы Костоева «Преступление без наказания»

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В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева 9 июня состоится презентация книги Иссы Костоева «Преступление без наказания», сообщила пресс-служба учреждения.

«Исса Магометович Костоев — государственный советник юстиции 2 класса, почетный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист Российской Федерации. За заслуги в борьбе с преступностью, укрепление законности награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Он автор книги «Россия — преступный мир» и многочисленных публикаций по проблемам борьбы с преступностью, совершенствованию деятельности правоохранительных органов и защиты прав граждан», — сказано в релизе.

Начало мероприятия — в 14 часов.

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