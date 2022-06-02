В НБ Ингушетии в преддверии 30-летия республики прошел круглый стол

В работе форума приняли участие известные ученые — сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, писательское сообщество, представители системы образования и республиканских СМИ, краеведы, студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий.

Обозначив программу мероприятия, встречу открыла заместитель директора библиотеки Лидия Мальсагова. Участники мероприятия просмотрели документальные кадры 1992 года, когда ингушскому народу было объявлено о создании Республики Ингушетия в составе Российской Федерации.

С докладами на круглом столе выступили доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова, кандидат политических наук Лейла Арапханова, кандидат философских наук Хава Акиева. В своих докладах ученые сделали обзор истории Ингушетии новейшего времени, провели анализ событий и действий, связанных с созданием и становлением Ингушской республики, жизни и борьбы за свои права ингушского народа.

Обширный аналитический доклад, освещающий путь развития современной ингушской литературы за 30-летний период, представил председатель правления Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев.

Создатель и директор мемориально-краеведческого музея славы сельского поселения Плиево Малика Горданова поделилась своими воспоминаниями о становлении и развитии системы образования молодой республики и создании музея, отдельный зал которого посвящен первому Герою России генералу Суламбеку Осканову.

Магомед Барханоев, основатель и руководитель киностудии «Барханоев прод», автор проекта «Наша история» и других просветительских и социальных видеопроектов, рассказал о работе над полнометражным художественно-документальным фильмом «Наша история», который он со своей командой создал к 30-летию республики. Участники встречи посмотрели фрагменты из фильма, и автор призвал молодежную аудиторию обязательно посмотреть фильм целиком, чтобы хорошо знать историю своего народа.

Мероприятие завершилось презентацией проекта «30 интервью о Республике Ингушетия», действующего в Национальной библиотеке в юбилейный для республики год.