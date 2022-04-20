В НИИ гуманитарных наук Ингушетии прошел семинар «Адаты ингушей: семья и семейные отношения»
В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошел научный семинар «Адаты ингушей: семья и семейные отношения», сообщила пресс-служба учреждения.
Организатором мероприятия выступил отдел ингушской этнологии.
В рамках семинара были рассмотрены традиционные аспекты адата как регулятора общественных и семейных отношений ингушей, их трансформация под влиянием различных социокультурных процессов.
Докладчиками выступили заведующий отделом ингушской этнологии Борис Харсиев, осветивший проблемные стороны ингушского общества и способы преодоления данного кризиса; старший научный сотрудник Лиана Евлоева, ознакомившая сотрудников с данными, полученными в ходе социологических опросов с целью выявления этнокультурной специфики современной ингушской семьи; научный сотрудник Тамара Кулбужева, чей доклад был основан на сборе полевого материала и посвящён родильным обрядам ингушей.
Тема семинара вызвала широкую дискуссию среди сотрудников, что подтверждает актуальность исследования данных вопросов. Участники семинара пришли к выводу, что необходима дальнейшая просветительская работа в данном направлении, сказано в релизе.