В НИИ Ингушетии обсудили проблемы формирования гражданской идентичности молодежи

На мероприятии, организованном советом молодых учёных НИИ, были представлены доклады «Социологический анализ формирования гражданской идентичности современной молодёжи» Марины Арсельговой, «Проблемы и условия формирования гражданской идентичности молодежи в Республике Ингушетия» Людмилы Барахоевой, «Современная ингушская молодежь: проблемы и суждения» Лианы Евлоевой, «Политические ценности и политические предпочтения как предмет политологического исследования» Т. Садулаевой.

Ученые рассказали о результатах эмпирического исследования, проведенного с целью выявления особенностей гражданской идентичности ингушской молодежи, её воздействия на формирование системы ценностей молодого поколения. Были приведены результаты исследования уровня сформированности компонентов гражданской идентичности у молодых людей в Ингушетии, а также данные исследования, проведенного с целью выявления особенностей системы ценностей молодого поколения ингушей. Был представлен подробный анализ места и роли ценностей у ингушской молодежи и их предпочтений в политике.

После выступления докладчиков состоялась оживленная дискуссия по актуальным проблемам формирования гражданской идентичности молодого поколения.