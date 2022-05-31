Круглый стол

В НИИ Ингушетии обсудили проблемы формирования гражданской идентичности молодежи

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошел круглый стол «Формирование гражданской идентичности молодежи Республики Ингушетия», сообщила пресс-служба учреждения.

На мероприятии, организованном советом молодых учёных НИИ, были представлены доклады «Социологический анализ формирования гражданской идентичности современной молодёжи» Марины Арсельговой, «Проблемы и условия формирования гражданской идентичности молодежи в Республике Ингушетия» Людмилы Барахоевой, «Современная ингушская молодежь: проблемы и суждения» Лианы Евлоевой, «Политические ценности и политические предпочтения как предмет политологического исследования» Т. Садулаевой.

Ученые рассказали о результатах эмпирического исследования, проведенного с целью выявления особенностей гражданской идентичности ингушской молодежи, её воздействия на формирование системы ценностей молодого поколения. Были приведены результаты исследования уровня сформированности компонентов гражданской идентичности у молодых людей в Ингушетии, а также данные исследования, проведенного с целью выявления особенностей системы ценностей молодого поколения ингушей. Был представлен подробный анализ места и роли ценностей у ингушской молодежи и их предпочтений в политике.

После выступления докладчиков состоялась оживленная дискуссия по актуальным проблемам формирования гражданской идентичности молодого поколения.

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