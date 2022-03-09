ДТП

В ночном ДТП в Ингушетии пострадал водитель «Лады Гранта»

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В ночной автоаварии в городе Сунжа Ингушетии пострадал водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о столкновении грузовика «КамАЗ» и «Лады Гранты» поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 23.55 мск 8 марта.

Пострадавший на машине скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение центральной районной больницы Сунженского района.

Угроза возгорания автомобиля ликвидирована силами сотрудников МЧС.

 

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