В ночном ДТП в Ингушетии пострадал водитель «Лады Гранта»

Сообщение о столкновении грузовика «КамАЗ» и «Лады Гранты» поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 23.55 мск 8 марта.

Пострадавший на машине скорой медицинской помощи доставлен в реанимационное отделение центральной районной больницы Сунженского района.

Угроза возгорания автомобиля ликвидирована силами сотрудников МЧС.