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В Общественной палате Ингушетии обсудили ситуацию на рынке потребительских цен в республике

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В Общественной палате Ингушетии обсудили ситуацию на рынке потребительских цен в республике и меры поддержки предпринимателей и товаропроизводителей.

Участники встречи, представители управлений ФАС и Роспотребнадзора по региону, выработали общее мнение о причинах повышения цен на товары повседневного спроса, в первую очередь на продукты питания. Главная причина, по их мнению, кроется в отсутствии должного механизма государственного регулирования цен, отсутствии товаров собственного производства и реализации товаров, закупаемых за пределами Ингушетии.

Отмечалось, что в целях сдерживания цен во всех муниципальных образованиях городов и районов администрациями с местными предпринимателями заключены соглашения, по которым последние обязались не повышать цены на товары более чем на 10% от закупочной цены.

Участники мероприятия решили, что должным механизмом сдерживания и регулирования цен послужило бы создание во всех районах и городах так называемых оптово-распределительных центров, а также центров с реализацией части своей продукции крупными товаропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории республики.

Сообщается, что участники встречи по итогам обсуждения вопроса высказались об обращении в соответствующие органы государственной власти с предложением о рассмотрении возможности реализации указанных мероприятий.

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